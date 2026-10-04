Ja to się chyba serio starzeje, bo nie widzę w tej informacji żadnych powodów do hehehe edzi heheszkow. Zwyczajna pogodna kobieta ktora sprzedała 4 miliony książek o tematyce kulinarnej i nie miała spokojnej starości bo umierała na raka. Pewnie jak to wejdzie na główna to będzie tu sporo memow, ale najlepiej będzie machnąć na to ręką. Tak jak na starych piwniczaków od cenzopapy którzy w dzisiejszych czasach ciągle myślą, że są zabawni. Pokaż całość