Nie żyje siostra Anastazja Pustelnik. Jej przepisy były bardzo popularne
W niedzielę nad ranem, 4 października 2026 roku, zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Miała 76 lat. Informację podał portal DEON.pl, z którym przez lata współpracowała. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości i jedną z najbardziej rozpoznawalnych autorek książek kucharskich w Polsce.digital-nexus
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Komentarze (35)
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@skogg: Nie, to nie jest kwestia absolutnie żadnego ''starzenia się''. Po prostu w przeciwieństwie do bardzo wielu osób zapewne jesteś normalny albo po prostu przynajmniej umiesz się normalnie zachować. Można się śmiać z wielu rzeczy natomiast niestety w bardzo wielu sytuacjach wykopki i ogólnie ludzie zachowują się jak zwierzęta.
Zawsze było przeglądane przed rozmowami rekrutacyjnymi.
Elementarz każdego programisty obok symfonii Grębosza.
Spoczywaj w pokoju.