Ja wiem że tutaj są komentarze typu “bez ruskich i szwabów byłoby lepiej”. Powiem niewygodną prawdę. Te wszystkie obrabowania, okupacje, wojny to tylko i wyłącznie nasza wina, naszej szlachty i polityki wewnętrznej. To my nie anektowaliśmy Prus książęcych tylko zwaslizowalismy, dodatkowo pozwoliliśmy aby nasz wasal miał unię personalną z Brandenburgia. To my nie w---------y księstwa moskiewskiego w czas i nie kolonizowaliśmy wschodu będąc w tym regionie potęga. To my pozwoliliśmy szlachcie na Pokaż całość