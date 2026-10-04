231 lat temu Prusacy splądrowali skarbiec na Wawelu. Korony przetopili na monety
W nocy z 3 na 4 października 1795 roku Prusacy włamali się do skarbca koronnego na Wawelu i wywieźli ponad 120 przedmiotów, w tym koronę Chrobrego, berła i jabłka królewskie. W 1809 roku w Berlinie złoto przetopiono na monety, a kamienie sprzedano. Przetrwał tylko Szczerbiec.real_scoria
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Komentarze (51)
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Może to Polacy powinni dbać o swój interes to by rozstawili te bydło po kątach
Oni by jeszcze na tym zarobili.
@Bilut:
W takim razie nadaję uźytkownikowi @Adamcborodo honorowy medal:
Borduti Wikopary
Informacja nieprawdziwa.
W 1795 roku Wawel to była sterta kamieni i jakieś losowe ruiny. To była rudera, w której nikt nie mieszkał od prawie 200 lat, gdzie nie było żadnych skarbów, żadnego skarbca, połowa zamku była spalona, z druga połowa była zalana wodą.
No