Policjant, czy strażnik który pierwsze co mówi zamiast dzień dobry to zastrzegam sobie mój wizerunek, albo nie zgadzam się na nagrywanie to dyletant i niedouczony wyrobnik. Zastrzeżenie wizerunku jest domyślne i dopiero zgoda na publikację może to zmienić. A tego człowieka, który bandycko napadł na nagrywającego powinni od razu w kajdankach wieźć na przesłuchanie.