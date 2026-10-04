Widzimy się w sądzie Pchli Targ, odc. 9
W tym odcinku będziemy uporczywie stać na chodniku przy Pchlim Targu w Toruniu. Tyle interwencji Policji, Straży Miejskiej, tyle odcinków z tego miejsca, a mimo tego znajdują się odważni, którzy przez przejście dla pieszych po prostu muszą wjechać. Za wszelką cenę. Przeszkadzasz w łamaniu prawa? Zoszawisza
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Komentarze (16)
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Samo wykonywanie zdjęć lub rejestracja filmów zawierających czyjś wizerunek, w przestrzeni publicznej jest legalna i nie wymaga niczyjej zgody.
Są wyjątki od tej zasady i dotyczą nagrywania uporczywego, natarczywego, z naruszeniem prywatności (fotografowanie lub filmowanie przez okno domu lub mieszkania), w sytuacjach intymnych lub poniżających. Tego robić nie wolno i jeszcze do tego wrócę.
Publikacja jest dozwolona po uzyskaniu zgody fotografowanej lub filmowanej osoby za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba
A na poważnie, to on chciał skasować nagranie, by nie było widać, jak atakował nagrywającego.
Najwyższy czas, by Adam miał drugą kamerkę.