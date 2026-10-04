Oto ile kosztuje polską gospodarkę zakaz handlu w niedzielę
Powrót do handlu w niedziele pozwoliłby na wzrost zatrudnienia w handlu o 20-40 tys. pracowników, zwiększyłby obroty handlu o ok. 4 proc. i przyniósł państwu dodatkowe wpływy podatkowe.programista30k
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Komentarze (129)
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nie wstyd im?
Zakaz handlu w niedzielę nie wpływa na ilość przepracowanych godzin. Choć zgadzam się z argumentem, że święte PKB to nie wszystko.
Jakieś badania/statystyki na ten temat? Logika podpowiada jednak odwrotnie. Im bardziej nieregularny dostęp do jakiegoś zasobu, tym mniej efektywnie go wykorzystamy. Zamiast kupować i konsumować na bieżąco, wedle potrzeb, trzeba robić zapasy i przewidywać zużycie. Plus jedzenie jednak szybko traci na jakości, więc sporo osób wybierze dzisiejsze pieczywo, czy banana, a przedwczorajsze wywalą do kosza.
Osobiście nie doszukiwałbym się tu jakiegoś spisku
I pomyśleć ile spraw można byłoby załatwić w niedzielę bez nerwowego urywania się z pracy w tygodniu.
W końcu urzędasy byłyby naprawdę pomocne.
Ludzie przecież nie przestali robić zakupów, tylko część ruchu przeniosła się na inne dni albo do placówek objętych wyjątkami. A jeśli naprawdę chodziło o ochronę pracowników, to wyższa stawka za niedzielę i dodatkowy dzień wolny brzmią sensowniej niż zakaz dla całej branży. Nawet związki zawodowe proponowały np. 2,5-krotne wynagrodzenie za pracę w
@Bellerophon: to po prostu realia naszej kasty politycznej xD byle co, byle jak, pora na cs. A jak pracujesz na stacji albo w restauracji to jesteś gorszy od pracowników sklepów, śmigaj do roboty xD
@Bellerophon: ilu studentów straciło zarobek za możliwą pracę w weekend