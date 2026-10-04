Absurdalne jest to, że zamiast zrobić pracę w niedzielę bardziej opłacalną, państwo po prostu powiedziało "zamykamy sklepy i c--j" xD.

Ludzie przecież nie przestali robić zakupów, tylko część ruchu przeniosła się na inne dni albo do placówek objętych wyjątkami. A jeśli naprawdę chodziło o ochronę pracowników, to wyższa stawka za niedzielę i dodatkowy dzień wolny brzmią sensowniej niż zakaz dla całej branży. Nawet związki zawodowe proponowały np. 2,5-krotne wynagrodzenie za pracę w Pokaż całość