Oddają mieszkania za bezcen? Ale kogo obchodzi cena mieszkania jak zapomniany przez rodzinę senior dostaje co miesiąc kilka/kilkanaście tysięcy złotych? Problemu by nie było gdyby tylko ktoś z rodziny chciał się zająć finansowo tymi ludźmi.



Jeżeli nie będę miał nikogo i będę miał ciężko w życiu to jasne że podpisze taką umowę.



To nie jest problem państwa, te kilka/kilkanaście tysięcy złotych można wykładać co miesiąc przez bardzo długo, zazwyczaj jest to kilka Pokaż całość