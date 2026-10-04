Oddają mieszkania za bezcen, państwo milczy. Rynek renty dożywotniej to Dziki Za
Choć ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym ma już blisko 12 lat, w bankowych cennikach tego produktu po prostu nie ma. Zamiast tego polscy seniorzy decydują się na rentę dożywotnią, tracąc prawo do mieszkania już przy podpisaniu aktu notarialnego.spere
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Komentarze (42)
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W życiu bym się na coś takiego nie zdecydował, już za mniejsze pieniądze (łowcy skór) ludzie są w stanie robić brzydkie rzeczy, a tu mówimy o setkach tysięcy złociszy.
@TomSz: Tutaj pełna zgoda, mi po prostu chodzi o to że bałbym się że ktoś mnie załatwi, żeby przejąć mieszkanie warte sporo pieniędzy. Tym bardziej właśnie jesteś łatwym celem jak ta rodzina ma cię gdzieś, kogo będzie obchodził stary dziad który "przypadkowo" i tak nieszczęśliwie spadł ze schodów,
@xer2--her: Był taki szef co pracowników ubezpieczał..
https://www.o2.pl/informacje/ubezpieczal-ludzi-a-oni-gineli-przedsiebiorcy-grozi-dozywocie-6923418587257824a
A to rozumiem że "rodzina" standardowo przypomina sobie o bliskich w momencie ich śmierci kiedy trzeba podzielić łupy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
nawet taki filmik widziałem, że to niby częsty proceder i tym kraju to bym się nie zdziwił
no, ale rodzina też dobije, o takich przypadkach to akurat dość często słychać
Jeżeli nie będę miał nikogo i będę miał ciężko w życiu to jasne że podpisze taką umowę.
To nie jest problem państwa, te kilka/kilkanaście tysięcy złotych można wykładać co miesiąc przez bardzo długo, zazwyczaj jest to kilka
Młodzi i tak często za pracą i życiem prywatnym muszą wyjeżdżać do wielkich miast, gdzie za klitkę oddają połowę swojej wypłaty i żyją jak zwierzęta w celi robiąc "karierę". Czy mają wybór?
No nie bardzo bo na zadupiach pracy nie ma albo jak jest to uwłaczająca ludzkiej godności w jakimś kołchozie za minimalną - nikt ambitny nie odda swojej przyszłości bo "musi
To się nie opłaca wcale, lepiej sprzedać i wynając mieszkanie w miejszym mieście za tą kasę. A kasę trzymać w obligacjach na te 5%.
Nie ma, bo państwo tak je wyregulowało że nie ma sensu takiego produktu oferować.
Dostanie 1mln, wsadza nawet na Oblikacje i ma 50K rocznie... pobiera miesięcznie te 3K na wynajem w meijwym mieście i w zasadzir powinna mieć ciągle 1mln. Przy 80 roku życia może pomyśleć o domu opieki.
@STEFAN_n00b: i w wieku 70 lat ma trafic do miasta ktorego nie zna, nie ma znajomych, swoich ulubionych sklepow i miejsc? Przeprowadzka jest trudna nawet w sile wieku
Ale nie bez powodu funkcjonuje powiedzenie "starych drzew się nie przesadza" - starzy ludzie nie chcą zmieniać mieszkania, a co dopiero miasta, w którym żyli często całe życie. Kwestia opłacalności ekonomicznej dożywocia jest dla nich nieistotna - pieniędzy ze sobą po śmierci nie zabiorą, rodzina już się nimi nie interesuje, a z własnym mieszkaniem są
To ciągle i tak lepsze rozwiązanie niż odwrócona hipoteka. Tam to się grosze dostaje.
Dla mieszkania za 1mln to 1000zł-1500zł mc.
A pamiętaj że po 20latach będzie ono warte z 2mln+ a kasa będzie ciągle podobna. O ILE NIE BĘDZIE ZAPOSU O WALPRYZACJI O INFLACJĘ.