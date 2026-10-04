I kolejny raz powtórzę. Ten kierowca to morderca. Infastruktura nie chroniła pieszego (bo przejście przez trzy pasy to jest relikt dawnych czasów). A pieszy zachowałby życie, gdyby patrzył na nadjeżdżające samochody.

Dlaczego ludzie, idą przez pasy zachowując się jak nieśmiertelni? Mają pierwszeństwo to fakt. Kierowca pójdzie siedzieć to drugi fakt, Ale pieszy życia już nie odzyska a cmentarze pełne są ludzi, którzy mieli pierwszeństwo.

Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i rozglądajcie się, bo Pokaż całość