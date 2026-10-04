Morderca drogowy z Nowego Sącza - nagranie z wypadku
W sobotę (3 października) kierowca VW Passata zabił pieszego na przejściu w Nowym Sączu. Z gigantyczną prędkością wjechał na przejscie, potrącony 51-letni mężczyzna wyleciał w powietrze i zmarł na miejscu.Edonik
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Komentarze (222)
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Dlaczego ludzie, idą przez pasy zachowując się jak nieśmiertelni? Mają pierwszeństwo to fakt. Kierowca pójdzie siedzieć to drugi fakt, Ale pieszy życia już nie odzyska a cmentarze pełne są ludzi, którzy mieli pierwszeństwo.
Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i rozglądajcie się, bo
https://maps.app.goo.gl/FnF7aedPmHzTeh4o7?g_st=ac
@buont666 zmienia wszystko, bo niektórych śmierci po prostu można było uniknąć. Lubicie mylić winę kierowcy z jego obroną, tu nikt go bronił nie będzie niech gnije na dożywociu. Ale nawet dzieci w przedszkolu uczy się szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych. A z "jakiegoś powodu" ludzie o niej zapomnieli.
Uporczywie wyzywa się pieszego od idioty, że się nie rozglądał, że mama uczyła "w lewo w prawo".
Na tym filmie zajebiście wręcz widać, że mityczne, asekuracyjne zachowanie pieszego w takiej sytuacji gunwo da. Po rozbujanej trajektorii lotu passata lecącego bokiem widać, że typ omijał zatrzymujące się auta robiąc klasyczny test
Ale w tej sytuacji, ciężko cokolwiek napisać.
Szkoda Huopa.
Tylko tyle.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
- omijanie na pasach zatrzymanego pojazdu
- nie zatrzymanie się/wymuszanie pierwszeństwa na tzw. zielonej strzałce
Dokładne miejsce - ograniczenie to 60km/h i teren zabudowany