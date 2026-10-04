Coraz więcej przypadków małpiej ospy Warszawie. Przez imprezy chemsex
W Warszawie rośnie liczba przypadków małpiej ospy po dużych, publicznych "eventach" męsko-męskich...elsajko
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W Warszawie rośnie liczba przypadków małpiej ospy po dużych, publicznych "eventach" męsko-męskich...elsajko
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Komentarze (61)
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Co za przypadek.
Pytanie, ile z tych 1% nie przyznaje się do MSM?
A kto wciskał? Wyznawcy tęczowej religii i uśmiechnięci rzecz jasna.
Jak widać dobrze być gejem. Jest z czego wybierać xDDD
Ah ta homofobia...
W życiu bym nie wpadł na to, że ta choroba dotyczy tylko gejów bo to absurdalne. Są po prostu grupy ryzyka, w których ogniska małpiej ospy wybuchają częściej.
@tomasz-aleksander-barania: wiemy chca zjechac po rynnie uciekajac z gejowskiej orgii ( ͡º ͜ʖ͡º)