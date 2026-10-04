Dwa przeszczepy nie wystarczyły. Chory 60-latek dostał wezwanie na ćwiczenia
Czy ciężko chory rezerwista musi stawić się na ćwiczenia? Choć przedstawił on dokumentację medyczną dotyczącą m.in. dwóch przeszczepów wątroby i cukrzycy, decyzja o powołaniu została utrzymana.ertdyujio
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Komentarze (32)
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@FalcoToJa:
Ważne ze 35 letnie, bezdzietne kobiety są bezpieczne ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@PastaZeSzczypiorku: Chyba sobie żarty stroisz, ten facet powinien wraz z wypisem ze szpitala tydzień później dostać z urzędu przeniesienie do kategorii E. Facet jest prawie na łożu śmierci, a tu jeszcze niech sobie zwiedza kraj z papierkami.
W jego interesie jest bla bla bla - w naszym interesie jest prawidłowa ewidencja.
Gdybyśmy z zaskoczenia chcieli przetestować jakąś jednostkę np. w sobotę w nocy, to pewnie dopiero w poniedziałek ktoś by odebrał telefon i odczytał maila.
W realnym przypadku zagrożenia, to większość tych naszych drogich samolotów nie byłaby w stanie nawet wystartować.
Problemem nie byłby nawet brak obrony przeciwrakietowej, ale sama organizacja.
Zawodowe wojsko jest w dupie, a co dopiero wspomnieć o rezerwie, gdzie ludzie jednak od dawna mają swoje życie i
u nas ludzie idą do wojska, żeby mieć szybszą emeryturę i móc się opindalać, a nie żeby ginąć