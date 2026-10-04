Papierowa armia.

Gdybyśmy z zaskoczenia chcieli przetestować jakąś jednostkę np. w sobotę w nocy, to pewnie dopiero w poniedziałek ktoś by odebrał telefon i odczytał maila.

W realnym przypadku zagrożenia, to większość tych naszych drogich samolotów nie byłaby w stanie nawet wystartować.

Problemem nie byłby nawet brak obrony przeciwrakietowej, ale sama organizacja.

Zawodowe wojsko jest w dupie, a co dopiero wspomnieć o rezerwie, gdzie ludzie jednak od dawna mają swoje życie i Pokaż całość