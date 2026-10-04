Ten komunikator nie potrzebuje internetu. Rząd Indii właśnie kazał usunąć
Bitchat, zdecentralizowany komunikator stworzony przez Jacka Dorseya, zniknął z indyjskich wersji App Store i Google Play. Według TechCrunch Apple otrzymało nakaz usunięcia aplikacji wydany przez indyjskie Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych.ochucki
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Komentarze (21)
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O mesh już było kilka tutaj znalezisk, ale w szerszym zakresie - budowania większych sieci. Widocznie w małej skali typu zamieszki, wyłączanie internetu i nadajników przez władze, to rozwiązanie sprawdzało się na tyle dobrze ze kazali usunąć ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chodzi o legalność nadawania. Nikt nie broni zrobić rozproszonej komunikacji w paśmie 433 czy 868 MHz.
Tutaj chodzi o to, że sieć się sama buduje w tłumie jeśli każdy ma urządzenie z