. Bitchat wykorzystuje Bluetooth mesh. Telefony znajdujące się w pobliżu mogą wymieniać zaszyfrowane wiadomości i przekazywać je dalej pomiędzy kolejnymi urządzeniami.

O mesh już było kilka tutaj znalezisk, ale w szerszym zakresie - budowania większych sieci. Widocznie w małej skali typu zamieszki, wyłączanie internetu i nadajników przez władze, to rozwiązanie sprawdzało się na tyle dobrze ze kazali usunąć ( ͡° ͜ʖ ͡°)