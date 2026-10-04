Podwożenie dzieci do szkoły szkodzi? Naukowcy odkryli ciekawą zależność
1-2 tys. kroków - o tyle wystarczy zwiększyć dzienną dawkę ruchu nastolatków, by odczuwalnie poprawić ich kondycję psychiczną - wynika z najnowszych badań. Korzyści może przynieść już samo pokonanie pieszo drogi do szkoły, gra na boisku czy wycieczka na zakupy.Emerald84
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Komentarze (55)
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@Papinian: w takich wyimaginowanych. Te normalne kraje nigdy nie istnieją tylko są wymysłem ludzi, którzy nawet dnia w tamtym kraju nie spędzili.
@Qullion: W bambinistycznym świecie zetek. Dawniej dziecko mające 7-8 lat samo potrafiło pójść do szkoły.
Potem 8h, więc do 16tej. Droga powrotna a tam przedszkole zamknięte - czy żonka odbierała?
Niestety PRZEZ KIEROWCÓW jest to zwyczajnie niebezpieczne.
Ruch drogowy pod szkołą jest jak na wsi w dożynki.
Tylko nieodpowiedzialni rodzice wysyłają dzieci pieszo do szkoły.
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