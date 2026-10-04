I jak zwykle prostackie komentarze z samego rana - czy wy serio nie widzicie tej patologi przykład 18:40 a szczyt 29:11 na dodatek cudzoziemiec który uczy jak ma wyglądać Polska?

I jeszcze próbujecie bronić takich patusów dlatego w tym kraju jest jak jest - np: w Szwajcarii jest to nie do pomyślenia i zawsze jak słyszę to : w Bawarii jest porządek, w Szwajcarii jest porządek, w Austrii jest porządek ale jak Pokaż całość