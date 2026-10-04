Konfitura: Slalom gigant (Lokalna - Odc. 1)
Co się dzieje gdy kierowcy konieczne chcą odwieźć dzieci do szkoły po lokalnej uliczce. Miejsce wydarzenia: Warszawa, ulica Lokalna.Andr3v
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Co się dzieje gdy kierowcy konieczne chcą odwieźć dzieci do szkoły po lokalnej uliczce. Miejsce wydarzenia: Warszawa, ulica Lokalna.Andr3v
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Komentarze (82)
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I jeszcze próbujecie bronić takich patusów dlatego w tym kraju jest jak jest - np: w Szwajcarii jest to nie do pomyślenia i zawsze jak słyszę to : w Bawarii jest porządek, w Szwajcarii jest porządek, w Austrii jest porządek ale jak
@DuchZoliborza: Bo wszystko to wina infrastruktury a zachowanie kierowców nie ma znaczenia - sam znajdujesz wymówki.
Codziennie przejeżdżam autobusem koło takich szkół. To co tam kierowcy potrafią odwalać to się pale nie mieści - raz skończyło się stłuczką nawet. Czasem nie mam nawet gdzie tych biednych dzieci wysadzić bo przystanki zawalone samochodami.
Śmieję się za każdym razem jak policja przed 1 września szumnie ogłasza akcje typu "bezpieczna droga do szkoły". Moje
@Zuzka_z_Bornholmu: hmmm gdyby istnialo jakieś rozwiazanie xd gdyby tylko istniało :D Może warto byłoby wyczarować jakiś parking? Tyle kasy co płacimy na szkoły - to preaktycznie obok szkół powinny stać kilkupoziomowe. Nawet kiss and
https://x.com/PiotrSterkowski/status/2103022315416019086
@Zuzka_z_Bornholmu:
nie
@Kokokolinoo: Ale Wiedeń nie leży w Australii ;)
@aleksc: leży ale do góry nogami ;)
@qusqui21: Dokładnie co szlachta będzie się przejmować chłopstwem na chodnikach.
@opinel: Najlepsze jest to, że później ktoś przychodzi i śmie twierdzić jak to w Polsce nie jest źle xD
@GokaDepeth: A po ch...? Jeśli nikomu zainteresowanemu nie przeszkadza, co do zasady, legalne parkowanie na chodniku i zapieczenie trwające maksymalnie 20 minut to po co stawiać kolejne bariery infrastrukturalne? Bo Ukrainiec zrobił nagonkę pod szkołą bez ogólnodostępnych miejsc postojowych? Tutaj jedynym słusznym rozwiązaniem jest wymuszenie na urzędnikach racjonalizacji tej ulicy, bo pierwotną przyczyną tych sytuacji jest to, że ten ciąg komunikacyjny
@GokaDepeth: Oczywiście, że tak i to jest generalnie dość spory problem. Stawianie słupków też bardzo często nie wystarcza bo na przykład jak stawia się gumowe słupki to ludzie normalnie po nich przejeżdżają xD