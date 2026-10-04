"Mój Opel już od 6 miesięcy stoi w serwsie. Możliwości naprawy brak"
Opel Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid zamiast jeździć, od 20 marca 2026 roku stoi na placu autoryzowanego serwisu. Powód? Brak części modułu systemu multimedialnego IVI. Po 5 miesiącach wymiany maili i telefonów, otrzymałem ostateczną informację, że samochodu nie da się naprawić.francuskie
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Komentarze (28)
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@Bijelodugme: Jak dostanie skrętu jelit to dowiesz się czy faktycznie nie potrzebuje naprawy.
I wszystko jasne.
Przede wszystkim, większość firm stara się zadbać o dostęp do części zamiennych przez ok. 10 lat po zakończeniu produkcji.
Po drugie jakby chcieli naprawić, to zaproponowaliby (jeśli nie ma części nowej) zakup z odzysku.
W mojej (skromnej) opinii chcą zrobić
Uwaga prognozuję odpowiedź:
Mamy was w dupie.
No ale to europa, tego systemu już chińczyk nie wyprodukuje bo się umowa skończyła.
Ale wy się śmiejecie z chińskich aut, a problem dotyczy również europejskich, czego macie przykład, i wiadomo że nie jeden.
Trudno mi
@szczurek_87: Nie wiedziałem co to ten auto-hold. Nie siedzę w nowych autach, mam z 2011 roku forda z elektrycznym ręcznym i w automacie. Po przeczytaniu, co to jest ten auto-hold to jest jakaś różnica, gdy ja w swoim starym aucie stając na czerwonym świetle przy włączonym drive aktywuję hamulec ręczny? Też po zatrzymaniu auta utrzyma go w bezruchu i po tym, jak chcę ruszyć to wciskam tylko pedał