I teraz mi powiedzcie, jak to jest że pewna japońska marka, z podobnym problemem, kierownik aso kontaktuje się z ... poland i załatwiają tą część bezpośrednio z japonii. I obstawiam że nie tylko ta jedna marka.

No ale to europa, tego systemu już chińczyk nie wyprodukuje bo się umowa skończyła.

Ale wy się śmiejecie z chińskich aut, a problem dotyczy również europejskich, czego macie przykład, i wiadomo że nie jeden.



Trudno mi Pokaż całość