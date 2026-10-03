Spójrzmy na tego newsa ociupinkę inaczej: Jakiś instytut naukowo-badawczy w kraju, który od pięciu lat prowadzi "specjalną operację wojskową" walcząc przy jej pomocy o pokój na terenach byłych swoich republik a w nieukrywanych planach mając również zaprowadzanie pokoju i w reszcie Europy, kraju, który jest powszechnie znany z tego, że ma głęboko w dupie jakiekolwiek konwencje i zakazy stosowania skrajnie niehumanitarnych rodzajów broni... otóż ten instytut prowadzi właśnie badania nad żywymi szczepami Pokaż całość