27 letnia laborantka zmarła na dżumę płucną w rosji
Prawie 200 osób trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim na obserwację.boboliwo
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Prawie 200 osób trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim na obserwację.boboliwo
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Komentarze (67)
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@Commodore_64: Prawda jest taka, że Rosja przez ostatnie 30-40 lat mniej więcej powiedzmy jak najbardziej mogła stać się normalnym krajem z którego ludzie kupują samochody, do której ludzie jeżdżą jak
@zychtomasz: jest żadne.
Poprawiłem, nie dziękuj.
@Patton123: Jest niskie ale nie żadne.
Zauważ, że nie wiadomo z jaką odmianą mamy do czynienia. Moskale niemal na pewno próbują zrobić odmianę odporną na znane antybiotyki w ramach broni biologicznej. Laborantka zmarła pomimo tego, że to ona właśnie dżumę badała więc była by natychmiast leczona. Pomijając, że na pewno była zaszczepiona (tak stosuje się szczepionki dla osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania). Do tego, wszystkich
Epidemie dżumy co jakiś czas wybuchają w niektórych państwach, m.in. parę przypadków rocznie jest w USA, ale szczególnie pojawia się w krajach Afrykańskich. Wczesna kwarantanna i szybko wdrożone leczenie, wygaszają ją zanim zdąży przerodzić się w pandemie.
Osoba ta zmarła w szpitalu rejonowym w Szelechowie.
Wprowadzono kwarantannę w części oddziałów tego szpitala (wstrzymano przyjęcia i wypisy, zamknięto laboratorium).
Zidentyfikowano ok. 197 osób z kontaktu, z czego 189 hospitalizowano profilaktycznie (w tym 12 w instytucie przeciwdżumowym).
U wszystkich kontaktów brak objawów choroby i wyniki badań laboratoryjnych są negatywne
Przeprowadzono nadzwyczajne posiedzenie komisji sanitarno-przeciwepidemicznej z udziałem szefowej federalnego Rospotrebnadzoru Anny Popowej
@edwolf: Ta kobieta to Daria Szipilowa która była zatrudniona w Irkuckim Naukowo-Badawczym Instytucie Przeciwdżumowym.
Ona nie tylko była niemal na pewno zaszczepiona - to ona zajmuje się leczeniem i zapobieganiu dżumie (w ramach pracy bo nie ona jedna osobiście).