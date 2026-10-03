"Wielotysięczne demonstracje w Hiszpanii. Protesty po odrzuceniu ustaw..."
"Wielotysięczne demonstracje przetoczyły się przez hiszpańskie miasta po tym, jak parlament odrzucił propozycje zwiększające ochronę najemców. Protestujący domagają się prawa do mieszkania i grożą strajkiem generalnym."paramedix
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Komentarze (9)
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- 15,5% PKB Hiszpanii to turystyka, hotele nie nadążyły za wzrostem ruchu więc kupę kasy przynoszą mieszkania na wynajem krótkoterminowy
- turysta zapłaci 10x tyle co normalny obywatel więc nikomu nie jest na rękę budować i sprzedawać mieszkania młodym hiszpanom
- bardzo modnie jest mieć mieszkanie w Hiszpanii w którym jesteś może 2 miesiące w roku
- w Polsce
ale nie lepiej utopijne lewicowe zamordystyczne przepisy...napewno sie uda