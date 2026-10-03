- tak samo jak w PL bardzo dużo osób ulokowało oszczędności w betonie i nie chcą zmian

- 15,5% PKB Hiszpanii to turystyka, hotele nie nadążyły za wzrostem ruchu więc kupę kasy przynoszą mieszkania na wynajem krótkoterminowy

- turysta zapłaci 10x tyle co normalny obywatel więc nikomu nie jest na rękę budować i sprzedawać mieszkania młodym hiszpanom

- bardzo modnie jest mieć mieszkanie w Hiszpanii w którym jesteś może 2 miesiące w roku

- w Polsce Pokaż całość