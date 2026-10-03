Egzamin oblany, a błędu nie było. Ujawnili nieprawidłowości w WORD
Kandydat nie mógł uruchomić samochodu, ponieważ kluczyk znajdował się w kieszeni egzaminatora. Inna zdająca prawidłowo wwesoly82
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Kandydat nie mógł uruchomić samochodu, ponieważ kluczyk znajdował się w kieszeni egzaminatora. Inna zdająca prawidłowo wwesoly82
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Komentarze (22)
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@teraz_z_kontem: albo kogoś znać, kto znał kogoś i dać to komuś, kto przekazał, komu trzeba.
Wiatr wiał ciągle od boku. Materiał powiewający plus szerokość samochodu dużo większa niż rękaw. W pewnym momencie materiał zawiesił się na pachołku. Daję w tył i widzę że ciągnę, daję w przód też. Mówie do typa że muszę wysiąść. On że nie wolno. No nic. Próbuję dalej. Materiał
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/egzaminator-grozy-oblewa-97-proc-kursantow/hph6kr7
Skończyło się to tak, że zamiast faceta wyj.ebać z roboty ze śladem obcasa na dupie - zrobili kontrolę i współczynnik zdawalności wzrósł do 24%.
https://brd24.pl/spoleczenstwo/jak-brd24-naprawil-egzaminatora-z-ciechanowa-juz-nie-kazdego-oblewa/