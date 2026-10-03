Mnie tak na egzamienie orżnął z pozytywnego wyniku. Zima, śniegu napadało. Na lewoskręcie mnie pierwszy raz przyciął na jednokierunkowej, że za daleko lewej krawędzi byłem. Myślę spoko - będę się pilnował. Drugi raz ta sama historia, widzę gdzie jedziemy, ale zaspa zajebista po lewej stronie więc jadę po wyjeżdżonych koleinach. Każe skręcić w lewo, ja skrecam i od razu mówię - proszę Pana, tutaj zastałem sytuację, że przy lewoskręcie była zajebista zaspa Pokaż całość