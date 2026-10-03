Samochód z dużą siłą wjechał w dwie rowerzystki - reportaż o Ricie Malinkiewicz
"Samochód z dużą siłą wjechał w dwie rowerzystki, jedna z nich to wielokrotna reprezentantka Polski w kolarstwie górskim donosi eurosport.tvn24.pl. Obie kobiety doznały wielonarządowych obrażeń ciała.mvmxks
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Komentarze (45)
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Dla niepiśmiennych napiszę że to wypadek z 1 czerwca 2020
Odwrotnie jest z rowerzystami: znacznie częściej pojawia się "rowerzysta potrącił" niż "rower potrącił".
A jeszcze rzadziej trafia się zwrot "hulajnoga potrąciła".
Wygląda na to, że język mediów rozmywa odpowiedzialność kierowcy, a to samochód staje się w jakiś sposób podmiotem działania. Ciekawe z czego to wynika.
Niejaki Marek K...., kilkunastokrotny mistrz Polski XCO/XCM/CC.
Nie chodzi mi o samo rozstanie tylko o pewną zbiórkę ...
https://przegladsportowy.onet.pl/kolarstwo/wypadek-w-wilkowicach-katarzyna-konwa-oskarza-marka-konwe-o-oszustwo/ze6m486
Komentarz usunięty przez autora
@NocnyFuriat: data publikacji reportażu: 1 czerwca 2026, 05:00 - jakim cudem 1 czerwca 2026 był dla ciebie 6 lat temu?
jeśli bierzesz udział w ruchu drogowym powinieneś tego ryzyka być świadomym (można zginąć idąc przy drodze - to jest ryzyko w ruchu drogowym - dlatego za zabicie człowieka w wypadku nie ma takich kar jak w innych przestępstwach)
prawdopodobieństwo wypadku nie jest zerowe - jak jedziesz rowerem między samochodami ryzyko rośnie
nie powiem - jak byłem młody też jeździłem
@amb123: