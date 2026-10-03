niestety ruch drogowy niesie ryzyko kolizji - rower tym bardziej jest ryzykownym pojazdem

jeśli bierzesz udział w ruchu drogowym powinieneś tego ryzyka być świadomym (można zginąć idąc przy drodze - to jest ryzyko w ruchu drogowym - dlatego za zabicie człowieka w wypadku nie ma takich kar jak w innych przestępstwach)

prawdopodobieństwo wypadku nie jest zerowe - jak jedziesz rowerem między samochodami ryzyko rośnie

nie powiem - jak byłem młody też jeździłem Pokaż całość