Meta: scam pod kontrolą. Na dowód 137 tys. zablokowanych reklam
Meta odpiera zarzuty o ograniczanie walki ze scamami. Koncern twierdzi, że zablokował ponad 16 mln kont powiązanych z oszustami. W Polsce w ciągu dwóch lat usunięto 137 tys. scamowych reklam. Szef cyberbezpieczeństwa Mety przekonuje: walka z oszustami po prostu się opłaca.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (21)
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Zgłaszałem ewidentny scam, wielokrotnie i co? Odpowiedź meta - "nie narusza standardów społeczności".
Napisałem jeden, nieprzychylny komentarz dla społeczności małoczapeczkowej - konto zawieszone za "naruszenie standardów społeczności".
No to całkowicie usunąłem konto na tym guano-portalu.
Dodatkowo te reklamy blokują pewnie skrypty AI, czyli jakaś ich część to wcale nie musi być scam, a np. coś co trafiło w automatyczny filtr.
Czy to YT, Insta czy FB to samo xD nie da się zraportować nawet xD