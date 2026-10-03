200 to nie 300.

W kontekście sytuacji na drodze, czasu reakcji to 300 km/h jest dwukrotnie groźniejsze niż 200 km/h, bo różnica między innymi pojazdami (jadącymi dla uproszczenia 100 km/h) jest dwukrotnie większa. No i ponad dwukrotnie większa energia kinetyczna.

Więc jeżeli wam włos się jeży widząc niebezpieczną prędkość 200 to pomogłem wam sobie zobrazować 320 km/h, które z---------ł Majtczak.