Te grafiki i plakaty AI wyglądają jak wsyrane z jednej kichy. Tak p------i kiczem, że odechciewa się w ogóle czytania treści na takim plakacie czy klikania w film z taką miniaturką. Już by użyli chociaż jakiegoś niestandardowego promptu opisującego styl, kolorystyke itp, a nawet tego ludziom sie już nie chce