"Jak LUTOWAĆ? Nauka lutowania" Właśnie odpaliłem swój nowy kanał na YT
Mam zamiar regularnie wrzucać filmy na temat elektroniki. Zaczynam od lutowania, na ten temat będzie sporo, będzie SMD i będzie THT. Później opowiem co nieco o elektronice, diagnoza, naprawa, pomiary przy pomocy oscyloskopu. Będzie arduino, raspberry, będzie fajnie. ZapraszamEtyczna_Pogarda
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Komentarze (66)
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Nawet jak content jest wartościowy, to ten AI slop mnie na tyle odrzuca, że nawet nie klikam dalej xD
najlepiej z przyczajki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zrobie film o przylutowaniu rezystora 1206.
Myślę że w dwóch godzinach się zmieszczę.
@Etyczna_Pogarda: Takie teksty na wykopie? Nie przyjmie sie. Sam zahejtowałem po obejrzeniu jakichś 65% (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@szum_morza: wylegując sie na leżaku w cieniu z zimnym piwkiem w ręku.