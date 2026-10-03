Afera w Poznaniu. Brakuje kilku milionów złotych i akt, które miał zjeść pies
Nawet 9 lat czekały sprawy w poznańskim SKO. Przedawniały się, a gminy traciły należne opłaty. Straty mogą sięgać setek tysięcy złotych. Gdy pytano o akta, urzędnik miał stwierdzić, że dokumenty chyba zjadł mu pies.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (31)
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Politycy i urzędnicy mówia i robią co chcą bez konsekwencji. Ten system wręcz premiuje cwaniaków i złodzieji.
Dykta je banana
@Koner1391: chyba raczej przeniesienie do innego urzędu
W Chinach byla by kara smierci za to.
Ch@#€j z durnym tłumaczeniem, kogo obchodzi to.
Jest paragraf na odpowiedzialność za pilnowanie dokumentów.
Pomijam fakt, ze w tym zacofanym urzędach oryginały dokumentów powinny być dostępne jedynie na etapie gromadzenia dokumentów, a potem jedynie wersje cyfrowe.
No ale oczywiście to nie na rękę jest digitalizowanie dokumentów, bo jak one mają znikać kiedy jest taka potrzeba ;)
Co on, dokumenty do domu wyniósł, praca domowa?