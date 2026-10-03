Chyba ważniejsze jest, kto odpowiada za dokumenty, a nie kto je zniszczył ?

Ch@#€j z durnym tłumaczeniem, kogo obchodzi to.

Jest paragraf na odpowiedzialność za pilnowanie dokumentów.

Pomijam fakt, ze w tym zacofanym urzędach oryginały dokumentów powinny być dostępne jedynie na etapie gromadzenia dokumentów, a potem jedynie wersje cyfrowe.

No ale oczywiście to nie na rękę jest digitalizowanie dokumentów, bo jak one mają znikać kiedy jest taka potrzeba ;)