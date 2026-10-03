Policja jedzie środkiem ulicy spychając kierowce z drogi
Szanowna policja może jechać środkiem niczym w gta, a ty masz im potulnie ustąpić miejsca :)Tired_
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Szanowna policja może jechać środkiem niczym w gta, a ty masz im potulnie ustąpić miejsca :)Tired_
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Komentarze (57)
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@tomek-olszak: jak się po drugiej stronie trafi ktoś, kto zamiast zjechać zwolni, a potem zatrzyma się na swoim pasie, po czym któryś funkcjonariusz (a na pewno znajdzie się przynajmniej jeden taki melepeta) nie ogarnie, to będą mieli swoje „spowolnienie”
Jak pół kolumny zostanie na obsłudze kolizji z kolejnym seicento. Znowu.
Jak coś jest głupie i zwykle się udaje, to ciągle jest głupie i w końcu się nie uda.
W necie jest film jak spychaja auta w ten sposob a z naprzeciwka tir jechal i policja elegancko wrocila na swoj pas
Chyba kogoś zdegradowali z SOP, te debile też spychają z drogi.