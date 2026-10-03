Był już taki film gdzie policja robiła taki sam numer bo jakiś polityk jechał z nimi tylko że filmował to kierowca tira i kierowca tira NIE ZJEŻDŻAŁ na pobocze to się policjancie nagle grzecznie wracali do właściwej osi swojego pasa. Było widać że auta sprzed tira stają na poboczu, a tir nadal jechał środkiem. Genialne to było, widizałem chyba nawet na Wykopie. Może ktoś to wrzuci? Pasowałoby do tego znaleziska!