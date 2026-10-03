Art.6 1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.

2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień

Każdy logicznie myślący człowiek rozumie że pojazdy Lasów Miejskich mogą być potrzebne właśnie na wypadek takich sytuacji. No więc skoro świadomie je unieruchomili to powinni odpowiadać karnie za cierpienie zwierzęcia.