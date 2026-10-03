Tragiczny finał protestu pod Warszawą. Wpis Lasów Miejskich szokuje
Protestujący zablokowali bramy wyjazdowe Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i przypięli się łańcuchami do samochodów patrolowych. W tym czasie wpłynęło pilne zgłoszenie dotyczące łosia potrąconego przez samochód. Kiedy pracownicy mogli wreszcie ruszyć na miejsce, zwierzęcia nie udało się uratować.marekrz
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Komentarze (18)
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Mam nadzieję, że tych idiotów, ostro dojadą.
Każdy logicznie myślący człowiek rozumie że pojazdy Lasów Miejskich mogą być potrzebne właśnie na wypadek takich sytuacji. No więc skoro świadomie je unieruchomili to powinni odpowiadać karnie za cierpienie zwierzęcia.
zresztą sami prezentują swoją terapię: łańcuchy, zamykanie w klatce itd
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