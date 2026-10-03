Wakacje.pl zhackowane pozyskano dane paszportowe Polaków
Ktoś włamał się do systemu służącego do obsługi klientów Wakacje.pl oraz do kilku skrzynek pocztowych pracowników Wakacje.pl. Atakujący pozyskali dane osobowe klientów (W tym dane paszportowe) Wakacje.pl, dlatego spółka ostrzega, aby uważać na fałszywe wiadomościami z prośbą o płatność.TheMan
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Komentarze (24)
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@Kk_account: jak się RODO (i ew. DORA) wprowadza na o-------l to tak jest
https://www.youtube.com/watch?v=XYEUPbB8DTQ
IT to koszt (więc strata) w firmie nie-IT.