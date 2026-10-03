Jest w tym też ciekawy paradoks. Polacy narzekają na koszty życia i ograniczają część wydatków, ale jednocześnie coraz więcej pieniędzy przeznaczają na zwierzęta. To pokazuje, że wydatki na pupila są przez właścicieli traktowane nie jako luksus, który można łatwo odciąć, ale jako część normalnych kosztów życia.