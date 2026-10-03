W Polsce jest ponad dwa razy więcej psów i kotów niż dzieci
W Polsce żyje od ponad 13,5 mln do niemal 16 mln psów i kotów, podczas gdy dzieci i młodzieży do 17. roku życia jest 6,6 mln. Wydatki na zwierzęta odpowiadają średnio za około 4 proc. wydatków gospodarstw domowych, czyli niewiele mniej niż przeznaczamy na zdrowie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (86)
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Do sejmu bym się dostał :)
A potem jajo bajo, spółka skarbu państwa, albo fundacja "zwierzak też człowiek", dofinansowanie z funduszu sprawiedliwości i tak do starości.
W polskim systemie prawnym opłata ta jest powszechnie uznawana za „martwy przepis” lub relikt przeszłości, a na początku 2026 roku do Sejmu trafił nawet oficjalny projekt jej całkowitej likwidacji, w którym wprost nazwano ją „absurdalną”. O jej fikcyjnym charakterze decyduje kilka kluczowych powodów:
est wojna beż końca