Czarna legenda Świętej Inkwizycji. Jak protestanckie mity przesłoniły fakty
Rzetelna i odważna analiza historyka obalająca jeden z najtwardszych mitów naszej cywilizacji czarną legendę Inkwizycji. O procesach Giordana Bruno, manipulacjach wokół Béziers i o tym, jak współczesna propaganda masowa celowo odrzuca fakty naukowe na rzecz medialnego bełkotu.BeniaminG
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Komentarze (30)
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nie
Niesamowite ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bycie ateistą znacząco ułatwia spojrzenie na wiele zagadnień.