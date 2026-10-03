Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który w powszechnej świadomości jest zabetonowany przez popkulturę i media masowe. Jako historyk postanowiłem wyciągnąć na światło dzienne twarde fakty i dokumenty akademickie dotyczące Świętej Inkwizycji. Zamiast opowieści z filmów grozy, przyglądam się realiom średniowiecznego prawa, nowoczesnym procedurom trybunałów kościelnych i głośnym przypadkom, takim jak sprawa Giordana Bruno czy wydarzenia w Béziers. Wiem, że to temat wywołujący skrajne emocje, ale zachęcam do lektury całości opartej na Pokaż całość