Moze byc ciekawie jak stopnieje w koncu lod. Juz jeden odwiert pokazal zarodniki grzybow, ktore udalo sie wykielkowac z rodziny Nannizziopsis guarroi. Jaszczurki wybija do zera. Glebokosc na jakiej go znalezli sugeruje, ze swobodnie krazyl w atmosferze prawdopodobnie o zasiegu globalnym. Trwaja badania czy grzyb nie spowodowal masowego wymierania gadow.