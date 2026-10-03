Pod lodem Grenlandii odkryto potężne góry i doliny. "Przypominają Alpy"
Pod potężną pokrywą lodową Grenlandii znajduje się krajobraz, którego człowiek nigdy bezpośrednio nie widział. Nowa mapastarnak
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Pod potężną pokrywą lodową Grenlandii znajduje się krajobraz, którego człowiek nigdy bezpośrednio nie widział. Nowa mapastarnak
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Komentarze (34)
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@Bercikowsky: a to nie może mieć więcej niż jednej ? Stać go.
Mapa Piri Reisa sugeruje coś innego...
@DolorEstSalus: oho, pan ekspert. Oczywiście sam porównałeś domniemane wybrzeże Antarktydy z tej mapy z współczesnymi satelitarnymi obrazami radarowymi tego co jest pod lodem. Czy też tylko powtarzasz to, co znalazłeś w internecie w 5 minut ?
ale to szalone góry, kto wie, czym nas zaskoczą
@sebusik: Ten kit wciskał już Eryk Rudy, żeby pozyskać kolonistów do kolonii grenlandzkich. To on jest autorem nazwy Grœnland i uznany jest za pierwszego kolonizatora czy organizatora kolonii wikińskich (islandzkich) na Grenlandii.
A zważywszy, że w środkowym średniowieczu było ocieplenie klimatu to
Wszystkie ruchy Tumpa powodują osłabienie jego wrogów:
× Chin (ich aktywności w obszarze Grenlandii znacząco zmalała)
× Rosji
× UE