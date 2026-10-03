U mnie na rejonie żule zbierają butelki kaucyjne, potem idą do sklepu oddać, tam kupują browary i małpki, idą na "swoją" ławkę chlać i zostawiają tam ten cały syf w postaci butelek, tylko tym razem niekaucyjnych. W efekcie jest jeszcze większy syf niż był wcześniej, bo plastikowe butelki są wyjmowane z koszy, gdzie i tak by były, a w zamian dostajemy syf ze szklanych butelek. To menelstwo robiło i robi najwięcej syfu Pokaż całość