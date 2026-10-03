"Latanie" z butelkami dla odzyskania 24 złotych? "To raczej wstyd dla państwa"
Robert Gwiazdowski analizuje rocznicę wprowadzenia systemu kaucyjnego; wskazuje na problemy finansowe i pytania o sens systemu kaucyjnego.dzieju41
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Komentarze (81)
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Przecież ta ściema kosztuje nas tyle pieniędzy, czasu i fatygi tylko po to, żeby ktoś mógł położyć łapę na nieodebranych kaucjach.
Lasy już są zaśmiecone i przeszkadza to najwyżej mieszkańcom, latami zalega gruz, opony, mniejsze śmieci też, można zgłaszać ale efekty kiepskie.
Czy nasi politycy wszystkie albo chociaż większość decyzji podejmują w naszym interesie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Złodziej się nie wstydzi, złodziej kalkuluje czy poniesie jakieś konsekwencje :/
@red_right_hand: tym bardziej że większość sortowni na wysypiskach nie miał problemów nimi.... POPIS to pranie mózgów....