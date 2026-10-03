Akurat to jest bardzo znany problem wśród legalnych imigrantów że składają wniosek o stały pobyt na który p--------e urzędy mają 60 dni na odpowiedź, a potem koczują po 400-600dni czekając na odpowiedź, a plot twist jest taki że jako taki obcokrajowiec nie możesz wtedy opuścić kraju, jesteś defacto więźniem Polski.



Urzędników odpowiedzialnych za to d-----ć grzywną stawki dzienniej za każdy dzień zwłoki i się nauczą przestrzegać własne prawo.



Jak się taki obcokrajowiec Pokaż całość