[Eng]Gorzki wpis programisty legalnie żyjącego w Polsce o polskiej biurokracji
Płacę setki tysięcy podatków, ale czuję się jak więzień. Gorzki wpis programisty legalnie żyjącego w Polsce. Programista pochodzący z Argentyny, mąż Polki opisał swoje absurdy zderzenia z polską biurokracjąconsolida
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Komentarze (123)
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Urzędników odpowiedzialnych za to d-----ć grzywną stawki dzienniej za każdy dzień zwłoki i się nauczą przestrzegać własne prawo.
Jak się taki obcokrajowiec
@Njal: Przecież wiesz o co chodzi, to czemu pajacujesz?
Biurokracja to nie jest nasze dziedzictwo narodowe ani wkład w rozwój cywilizacji. Nie musimy jej bronić. Ani nawet przesadnie akceptować.
Ale rozróżniaj imigranta co płaci 100k podatków od jakiegoś ruskiego zbiega przed wcieleniem
proof of residency to moze byc np. umowa najmu lokalu, umowa za internet.
Wiec nie wiem jaki on ma problem
Jak ktos interesuje sie bezpieczenstwem to wie ze poprzez kraje ameryki poludniowej, legenduje sie duzo rosyjskich szpiegow-spiochow tzw. nielegalow. W takich sytuacjach prawo czesto sie nagina i przeciaga pewne
Najlepsze, że typ brylował w lewicowym środowisku i ruchał jedną z reporterk TVP powiązaną z KO - przez co miał dostęp do środowiska politycznego obecnej władzy ¯\(ツ)/¯
Frajerstwo :]
@6thsurvivor: Czyli jednak posiadanie konta nie jest potrzebne tylko uznajesz to sobie za użyteczne. To różnica.
Udowodnić rezydencję wciąż możesz, a wręcz powinieneś, w inny sposób i nie musisz posługiwać się polskim kontem bankowym.
Swoją drogą transakcje na polskim rachunku to żaden dowód na rezydencję. Jeśli jakiś urzędnik traktuje takie "dowody" poważnie to powinien wylecieć z roboty.
Polska to nie rynsztok jak Niemcy, Francja, UK itp itd. Musimy o siebie dbać.
UE z Niemcami na czela przyzwyczaiła cały świat że przyjemy wszystkich jak leci.
Są
Facet pochodzi z normalnego kraju, płaci podatki, jest zintegrowany, a Ty życzysz mu decyzji odmownej, bo jest „kodoklepem”. Rozumiem, że w takim wypadku preferujesz selekcję negatywną: specjalista, który ma wybór, nie będzie czekał latami i wyjedzie do Niemiec czy Holandii, a zostaną ci, którzy alternatywy nie mają. Polacy narzekają na brain drain, a sami odstraszają ludzi, którzy wnoszą coś do gospodarki zarówno kompetencjami, jak i podatkami.
Co do protestów: