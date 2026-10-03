Jak brzmiał język polski w XV w.? Profesor Miodek interpretuje brzmienie modlitw
Jak mógł brzmieć język polski w połowie XV w.? Czy byłby zrozumiały dla współczesnych Polaków? Posłuchajcie jak w interpretacji profesora Jana Miodka brzmią modlitwy z tzw. statutów Elyana, wydanych 550 lat temu we Wrocławiu i zawierających m.in. pierwsze w historii druki tekstów w języku polskim. PProfessor_Of_Logic
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Komentarze (7)
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W trakcie wykładu jeden ze studentów przerywa i pyta profesora:
- Panie profesorze czy forma - porachuje, jest poprawna?
Profesor po namyśle:
- W zasadzie tak, ale czy nie lepiej powiedzieć - już czas panowie