Paliwo bo tu oszczędzę już teraz a z budżetu i tak mnie wydoją na c--j wie co. Ławki kibelki za miliony inne artystyczne instalacje, tysiące fundacji i cała masa większych i mniejszych spraw o których człowiek nie wie. Proste nie wierze politykom a co przejeżdżę to moje. Wiem że powinni być inaczej ale jest jak jest.