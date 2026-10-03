Sondaż: Tanie paliwo dla Polaków ważniejsze niż obniżenie deficytu w budżecie
Niemal połowa Polaków uważa, że obniżenie cen paliw jest ważniejszym zadaniem rządu niż ograniczenie deficytu budżetowego - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (78)
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@akcjakrk: w ramach latania dziury budżetowej, możesz wraz z rodziną zadeklarować chęć płacenia 50% vatu, np, dzięki temu będziecie x poziomów wyżej niż przeciętny Kowalski.
Zazdro!
Miliony złotówek to jak smoki - niby są, ale gdzie ten ankietowany je widział? W bajce.