Poczytajcie talmud ktory jest w necie. Według niego wszyscy którzy nie są zydami według talmudu są uznawani za gojów którzy są na równi ze zwierzętami. Goja można okradac oszukiwać gwałcic i zabijać bez konsekwencji bo jego zabicie jest równe z zabiciem zwierzęcia.

Tak jest zapisane w talmudzie