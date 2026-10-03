22 miesiące w izraelskiej mordowni: głód, gwałty, świerzb
Palestyński dziennikarz z Jeninu opowiada, jak wygląda życie w więzieniu Megiddo. Racje żywnościowe pokrywające 5% zapotrzebowania, codzienne upokorzenia, brak opieki medycznej. Od października 2023 zmarło już ponad 90 osób. Pełna relacja.awe-spam
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Komentarze (49)
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@ZionOfel: podawanie strony idf jako źródła, to jak podawanie Goebbelsa jako rzetelne źródło informacji o sytuacji Żydów w Trzeciej Rzeszy.
5% DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ŻYWNOŚĆ? TO ON DOSTAWAŁ 150kcla?
To ile ważył przed zatrzymaniem 300kg że to przeżył?
Przez ten wpis artykół jest niewiarygodny.
Tak jest zapisane w talmudzie