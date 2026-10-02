Koniec Nutri-Score w Polsce!
Najpóźniej do końca 2030 r. z półek sklepowych w Polsce znikną produkty oznakowane systemem Nutri-Score. Koniec promowania wysokoprzetworzonej koncernowej żywności.samozuo
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Najpóźniej do końca 2030 r. z półek sklepowych w Polsce znikną produkty oznakowane systemem Nutri-Score. Koniec promowania wysokoprzetworzonej koncernowej żywności.samozuo
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Komentarze (40)
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@fizzly: Nutriscore z tego co pamiętam to jest ogólnie system/skala wymyślona przez Nestle xD
@samozuo: Ma trochę sensu jeśli o tym wiemy, ale 99% konsumentów będzie wprowadzona w bład ;p
@jeden_z_gapiow: niezdrowe produkty proponują praktycznie wszyscy producenci. Nieetycznym zachowaniem można nazwać np dystrybucję zdrowszego produktu na Niemcy a gorszego ale drożej na Polskę. Ale to nijak ma się do Nestle.
Nestle przede wszystkim jest znane ze zorganizowanej i z wyrachowaniem prowadzonej przez lata działalności która według jednego z badań skutkowała
około 10,9 mln dodatkowych zgonów niemowląt w latach 1960–2015 związanych z wejściem Nestlé na rynki
Mrożona pizza, zrobiona z gówna potrafi mieć B, tyle co mrożona ryba.
Najgłupsze możliwe oznaczenia. Lepsze są gówniane słodzone płatki ze sztucznym dodatkiem witamin, niż czyste zwykłe płatki owsiane.
Ogólnie
@kutasoglu: Bo te literki są w ramach określonej grupy spożywczej. A że tego nigdzie nie ma zaznaczonego to tam ch... XD
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