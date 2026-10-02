Dla mnie problemem Nutri-Score nie było samo upraszczanie informacji, tylko udawanie, że jedna ocena wystarczy do oceny produktu. Żywność to nie sprawdzian z jedną końcową oceną. Ciekawe, czy po jego wycofaniu doczekamy się rozwiązania, które będzie równie proste, ale nie będzie udawało, że rzeczywistość jest tak prosta.