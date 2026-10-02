Zamordowano kotki w Jastrzębiej Górze
Dziś około godziny 10:00 w Jastrzębiej Górze na ulicy Droga Rybacka znaleziono cztery małe kotki z podciętymi gardłamiesteczka
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Dziś około godziny 10:00 w Jastrzębiej Górze na ulicy Droga Rybacka znaleziono cztery małe kotki z podciętymi gardłamiesteczka
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Komentarze (102)
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proszę, niech już ten meteoryt w nas p----------i
@trzyCzwarte_i_5: z takim intelektem masz gwarantowaną pracę w policji
to nie byl komplement, specjalsie.
@Prawdziwy_Oponiarz: Przekręcanie mojej wypowiedzi nic ci nie da.
Nic takiego nie powiedziałem, trzeba mieć coś nie tak pod kopułką aby wszczynać takie debilne dyskusje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sadyzm nigdy nie kończy się na kotkach.
Triada Macdonalda – trójelementowy zestaw zachowań obejmujący enurezę (mimowolne moczenie się), podpalanie i okrucieństwo wobec zwierząt. Współwystępowanie tychże zachowań w okresie młodości interpretowane jest jako sygnał rozwijającej się osobowości patologicznej lub antyspołecznej.
Teorię tę przyjął John Macdonald w roku 1963, a Hellman i Blackmann w 1964. Zachowania składające się na triadę Macdonalda wielokrotnie obserwowane były w młodości seryjnych zabójców.