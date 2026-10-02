Braun ściąga Hindusów do Polski. Ujawniono taśmy z jego udziałem
Grzegorz Braun oraz jego partia wspólpracuje z hinduską partią rządzącą oraz jej przybudówką, organizacją Pathway Global Alliance, która zajmuje się m.in. pośrednictwem pracy i doradztwem wizowym.LordSlavic
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Komentarze (39)
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samo dazenie do opuszczenia nato, spoufalanie sie z piskorskim, kamratami i cala reszta tego szemranego towarzystwa wystarczy by uznac go za zdrajce do delegalizacji a to tylko poczatek jego przewinien
@EdmondDantes: Grzegorz Braun wyszedł i zablokował budowę centrum dystrybucyjnego lidla bo gdzieś były objawienia a tak w ogóle to źli Niemcy, z czym do ludzi xD
Tylko nie zapomnijcie wyskoczyć z kieszonkowego na kolejną dej dej dej dej dej dej zbiórkę bo inaczej grzesiu straci finansowanie i Polska upadnie!
@KwadratF1: Nie oszukujmy się. Jeśli ktoś głosuje na takie osobistości jak Grzegorz Braun to już jest stracony, tam nie ma nadziei na cokolwiek xD Najbardziej przerażające dla mnie jako normalnego człowieka jest to, że codziennie możesz na ulicy mijać tych wszystkich gaśniczaków.
@Cztero0404: brzydzisz się słabszymi a potem zdziwienie? Po ludzi odrzuconych zawsze sięga margines. Kto dzisiaj chce pomagać nieść krzyż, podawać rękę ludziom w trudnościach? To wszystkie jest zasługą społecznego radykalnego indywidualizmu jaki szerzy lewica.
Ludziom w trudnościach wystarczy pomóc, ale jak nikt normalny nie chce tego robić, sięgnie po nich taki Braun. Ciesz się,
Konfederacja Targowicka Rzeczypospolitej Polskiej
@MarsjanskaBryza: całe to sprowadzanie. „Te” używa się w liczbie mnogiej, np. całe te sprowadzania, całe te pytania, ale całe to pytanie.