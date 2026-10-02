Ukrainiec to doskonały imigrant. To biały człowiek, który mieszka w podobnym domu, chodzi do podobnej pracy, ma podobną strukturę rodziny, żonę i dziecko/dzieci, wyznaje podobna religie, dzieci normalnie chodzą do szkoły a dorośli do pracy. Jedzą podobne rzeczy i nawet język mają podobny i nie mają problemu żeby nauczyć się naszego. Są w stanie doskonale zintegrować się w Polsce i funkcjonować tu bez zarzutu. I na takich imigrantow się szczuje i pluje. Pokaż całość