Sorry, ale będę tego nawet czytał, bo już od 20.lat co chwilę słyszę jacy to Polacy są świetni w matematyce, fizyce i informatyce i nic z tego nie widać ani w nagrodach naukowych ani w powstałych narzędziach stosowanych w życiu. Zawsze tam jakiś pręcik potem okazuje nie mógłby powstać bez Polaków, ale czyta się o tym jedynie po polsku.

Tak że, nie. Zajmijcie się pilnowaniem tej wschodniej palisady, ćwiczcie bicepsy, ale bardziej Pokaż całość