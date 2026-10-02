Polacy jedyną drużyną z UE w TOP 16 chińskiego turnieju robotów humanoidalnych
Polski zespół Brave Mind Fighters wygrał grupę w turnieju Ultimate Robot Knock-out Legend w Shenzhen. Zadaniem było przeniesienie algorytmów sterowania z symulacji na pełnowymiarowego humanoida T800. Polacy jako jedyni z Unii Europejskiej awansowali do TOP 16, a w nagrodę dostali robota.real_scoria
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Komentarze (26)
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Ładnie, miesięczna (w sumie chyba ma to trwać dłużej) praca całego zespołu, który ogarnia skomplikowaną algorytmikę za wartość wyprodukowania robota, wartego maks. 100 tys. zł.
Bez długoterminowej współpracy, bez płacenia za drogi konsulting otrzymujesz najbardziej wartościową rzecz - świeże spojrzenie i rozwiązywanie problemów, z którymi nie radziły sobie
Polski zespół w TOP 16 światowego turnieju walk robotów humanoidalnych
Tak że, nie. Zajmijcie się pilnowaniem tej wschodniej palisady, ćwiczcie bicepsy, ale bardziej
Problem w tym że Polska kształci za mało przedsiębiorców którzy byliby w stanie stworzyć tyle firm aby zatrudnić wszystkich polskich matematyków inżynierów fizyków informatyków i jeszcze ściągać specjalistów zza granicy.
Polskie firmy jak już są to malutkie i robią najwyżej za podwykonawców dla zachodnich producentów.
Taki producent przecież nie będzie wymieniał z imienia każdej firmy z której korzystał w projekcie