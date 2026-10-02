Czasami zapominam, że wykop jest pełen dzieciaków, którzy nie znają życia.



Umycie starszej, schorowanej lub niepełnosprawnej osoby to zajęcie wymagające siły, koordynacji i cierpliwości. Takie osoby często nie kontrolują oddawania moczu lub kału, używają pampersów dla dorosłych. Dostarczenie takich kapsuł do domów opieki znacznie ulatwiłoby proces. Dla wszystkich.