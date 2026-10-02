Japończycy pokazali pralkę do ludzi. Upierze każdego w 15 minut
W Japonii powstała kapsuła, do której wystarczy wejść, by po około 15 minutach wyjść umytym i wysuszonym. I nie jest gadżet z filmu science fiction. Może trafić np. do domów opieki.DobrzeMieszkajpl
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Komentarze (52)
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Umycie starszej, schorowanej lub niepełnosprawnej osoby to zajęcie wymagające siły, koordynacji i cierpliwości. Takie osoby często nie kontrolują oddawania moczu lub kału, używają pampersów dla dorosłych. Dostarczenie takich kapsuł do domów opieki znacznie ulatwiłoby proces. Dla wszystkich.