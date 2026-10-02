Sylwester W. usłyszał zarzuty. Youtuberowi grozi do 8 lat więzienia
Sylwester W. podejrzany o przestępstwa seksualne. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, Prokuratura Rejonowa w Mławie prowadzi śledztwo przeciwko Sylwestrowi W., popularnemu youtuberowi. Sylwester W. usłyszał zarzuty z art. 197 2 KodeGreeenOne
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Komentarze (94)
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@ocynkowanyodpornynahejt: Gonciarz tylko poinformował, że jest taka sprawa. Teraz niech Zwyrol Wardęga zrobi Perseusza i pokaże zgody ( ͡° ͜ʖ ͡°)
a tak poważnie to najwyżej grozi mu faktycznie zawias i jakieś prace społeczne pewnie.
Nie pójdzie za to pierdzieć w pasiak nie ma szans
Jakiś współprac dużych jak książulo lub inna topka yt nie ma i tak.
Do chodzenia na sprawy sądowe też przywykł. Nie wiem wydaję mi się że nic wielkiego się nie wydarzy
Wersja czasowa:
od 2008.12.18 do 2014.01.26
Art. 205. Ściganie przestępstw określonych w art. 197 lub 199 § 1, jak również w art. 198, jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, następuje na wniosek pokrzywdzonego.