Zamiast z osobami co sie na tym znają i mogą to ogarnąć zrobić tak by nikomu nie płacić, a moc własne zyski (nie o to chodzi komunistycznym rządów od dekad), to robi sie ciągle tak by komuś za coś placic, a europejskie czy globalne lobby i tak zadziała tak by nie płacili tego co sie da, bądź by obywatele składali sie na braki podatkow bądź inne uprzywilejowane.