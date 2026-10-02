Polska płaci miliony obcym rajom podatkowym. Reaktywacja polskiej bandery to sza
Czy powrót polskiej bandery na morza i oceany to jedynie kosztowna nostalgia, czy opłacalny biznes dla gospodarki? Chocistarnak
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Czy powrót polskiej bandery na morza i oceany to jedynie kosztowna nostalgia, czy opłacalny biznes dla gospodarki? Chocistarnak
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Komentarze (14)
najlepsze
Artykuł jest o marynarce handlowej.
Przemytnicy o których mówisz to użytkownicy rekreacyjnego, turystycznego jachtu, korzystający z tego że w Polsce tego typu procedury można przeprowadzić przez internet.
Komentarz usunięty przez autora
Przykład
🤮 jak to brzmi....
wołam Brauna 💩
https://wiadomosci.wp.pl/wroclaw/wroclaw-zmien-piec-prawie-jak-zmien-plec-atak-pod-kosciolem-6546254334712512a