Posłowie szykują bat na skarbówkę. Nie zajrzy już sama na nasze konta
Skarbówka nie będzie już mogła sama decydować o dostępie do danych bankowych osoby, której wcześniej nie postawi zarzutów. Sąd ma każdorazowo oceniać wniosek fiskusa, choć bez wiedzy i obecności na rozprawie właściciela rachunku.mnvt
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Komentarze (17)
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W USA wlasnie tak jest, sluzby same w sobie maja dostep do minimalnych danych, a dostep do tresci wrazliwych wymaga zgody sadu i konkretnego uzasadnienia ze tam moga znajdywac sie dowody zwiazane z przestepstwem.
FBI jak robi zapytanie do google o dane konto na poczatku sprawy, to dostaje ogolne metadane o posiadaczu
@Dorodny_Wieprz: przecież o tymczasowym aresztowaniu decyduje sąd
To ze dany areszt klepnal sad, nie przesadza o zasadnosci skladania o wniosku o areszt w danej sprawie.
Sady jak i obrona podejrzanego, maja czesto mniej niz pare godzin na ocene setek stron akt i na tej podstawie decyduje sie czy zamknac czlowieka na 3 miesiace.
@Sikor12:
Nie trzeba pełnego postępowania, wystarczy podejrzenie, które można mieć wobec każdego obywatela z byle powodu np. może to być ciekawość sąsiada, ale opisana jako podejrzenie, wtedy wdraża się tzw. "postępowanie przygotowawcze" i urzędnik może sprawdzić co chce.
Ty nawet się o tym nie dowiesz
xDDDDDD
Bo w to, że chcą zrobić coś dobrego dla obywateli ot tak to nie uwierzę (jedynie przypadkowo może to być zbieżne).