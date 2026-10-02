Uwierze jak zobacze ze ustawa przeszla przez sejm, na ten moment to sa wrzutki na kampanie wyborcza ktora sie rozpoczela.



W USA wlasnie tak jest, sluzby same w sobie maja dostep do minimalnych danych, a dostep do tresci wrazliwych wymaga zgody sadu i konkretnego uzasadnienia ze tam moga znajdywac sie dowody zwiazane z przestepstwem.



FBI jak robi zapytanie do google o dane konto na poczatku sprawy, to dostaje ogolne metadane o posiadaczu Pokaż całość