Ogromne złoża wolframu, molibdenu i miedzi pod Myszkowem. Do gry wchodzą Ameryka
Pod Myszkowem w woj. śląskim znajdują się jedyne w Polsce udokumentowane złoża porfirowe molibdenu, wolframu i miedzi. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje zasoby bilansowe na około 551 mln ton rud. Teraz potencjałem złóż razem z polskimi spółkami Permia zainteresowała się firma M2i Global z USA.Skarbiec_Biz
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Komentarze (30)
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@60groszyzawpis: jak to nie - propagandę sukcesu ( ͡° ͜ʖ ͡°) A widać to chociażby po akcji z cenami paliw - najpierw państwowy Orlen grabi kieszenie Polaków, akcje rosną 3x, a później z zysków tego Orlenu (czyli z naszej państwowej kasy) finansujemy obniżkę cen paliw, a premier z prezydentem kłócą się kogo to zasługa.
To niedobra o tym mówić...
#pdk