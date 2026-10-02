Bardzo prosta zasada. Głosowac portfelem i niech zdychają.

Kiedys duzo częściej jadałem w restauracjach, ale odkąd januszerka wywaliła ceny pod niebiosa i jeszcze dodatkowo dolicza jakieś serwisy, a poza tym to oczywiście wypada dać napiwek, to moje wizyty w restauracjach w celach towarzyskich spadły o 90%.