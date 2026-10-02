Rodzina 2+2 to już grupa. Przeanalizowaliśmy restauracje z opłatą serwisową
Najczęstszy próg serwisu to 6 osób, ale zaraz za nim 4. Obiad czwartej osoby za 60 zł podnosi rachunek o 84 zł, a przy progu 10 osób dziesiąty gość kosztuje stół podwójnie. W Warszawie w 72% lokali z podanym progiem grupa zaczyna się od 4 osób, we Wrocławiu w 7%miejscownikpl
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Komentarze (32)
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Kiedys duzo częściej jadałem w restauracjach, ale odkąd januszerka wywaliła ceny pod niebiosa i jeszcze dodatkowo dolicza jakieś serwisy, a poza tym to oczywiście wypada dać napiwek, to moje wizyty w restauracjach w celach towarzyskich spadły o 90%.
Zamiast zrobić ofertę bardziej przystępną cenowo dla przeciętnego Kowalskiego i tym samym przyciągnąć klientów to lepiej narzucić obowiązkowe serwisy czy napiwki XD
@mocten: cienias, ja bym bral dodatkowe pieniądze za czas spędzony w restauracji- podłoga sie zdziera, więcej razy ktos skorzysta z toalety, a wiatrak czy klima musi działać dłużej i wydajniej. Podczas deszczu też dodatkowe opłaty, bo trzeba mopem przejechać dwa razy, a nie raz. Jeszcze zima, no to juz w ogóle ceny takie, ze biznesu nie opłaca sie trzymać,