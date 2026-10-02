Wyborcza jak zwykle swoje: biedni uczniowie protestują przeciwko złym warunkom w szkole XD



A to że to głównie migranci lub ich potomkowie, że spalili szkołę, ze spalili kobiecie twarz sprejem + zapalniczka, że gonią i biją ludzi to już nazistowska propaganda xD



Jak ja nienawidzę tego lewackiego guza nowotworowego rosnącego na tkance społecznej.