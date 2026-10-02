"Podpalony wóz strażacki, ranny ratownik. Francją wstrząsnęły kolejne protesty"
Przyjrzyjcie się uważnie, sami "rodowici" Francuzi...paramedix
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Przyjrzyjcie się uważnie, sami "rodowici" Francuzi...paramedix
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Komentarze (40)
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A to że to głównie migranci lub ich potomkowie, że spalili szkołę, ze spalili kobiecie twarz sprejem + zapalniczka, że gonią i biją ludzi to już nazistowska propaganda xD
Jak ja nienawidzę tego lewackiego guza nowotworowego rosnącego na tkance społecznej.
@Jan_Nowak: Każdy z nas praktycznie ^^ kwestia woli: https://www.aktualnaagenda.pl/news/9063
@Z_d--y_strzelec: to trzeba było ich nie okupować X lat temu i nie dawać obywatelstwa
/s
@ChillExecutiveOfficer:
Zapomniałeś dodać SKRAJNA prawica
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