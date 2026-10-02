Kacprzyk bał się, że luskus kłuje w oczy na wsi. Już nie jeździ Porsche
Dawid Kacprzyk narzekał, że luksus na wsi zbytnio kłuje w oczy. Milioner z warszawskiego SOR-u porzucił Porsche i przesiadł się do szarej Mazdy. Zobaczyliśmy, czym podjeżdża do nowej pracy w Jaktorowie (woj. mazowieckie).Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (66)
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@Worf_son_of_Mogh: Tyle że Wilanów to jednak dzielnica Warszawy, a Jaktorów faktycznie nadal ma sporo pól i typowo wiejskich terenów, więc dosłownie porównanie jest słabe.
Bo jak lekarz ma zadbac o swoje zdrowie i doradzac innym?