Windows XP oszukiwał stare programy, że działają pod Windows 98
Za legendarną zgodnością Windows XP stała ukryta baza Application Compatibility Database. System rozpoznawał program po rozmiarze, sumie kontrolnej i wersji, a potem podsuwał mu poprawki zwane shimami, na przykład udawał Windows 98 albo emulował zarządzanie pamięcią z Windows 95.real_scoria
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Komentarze (23)
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@MientkiWafel: Polecam demoscenowe intra PC/Amiga.
W tamtych latach bezpieczeństwo użytkownika nie istniało, za to było otwarte na kompatybilność.
To nie była jeszcze epoka internetu jaką znamy dzisiaj - nawet zawirusowane/ zatrojanowane programy ściągane z ruskich stron, to był pikuś przy dzisiejszym internecie.
@Miszczu_wszystkiego: No, istniało na linuksie. Zwykła dystrybucja i problemy robiły z ciebie guru większego niż hakerzy.
Hakerzy wtedy też mieli trochę łatwiej, bo niewielka ilość urządzeń współpracowała z linuksem - chociaż to anegdotyczne wytłumaczenie, jednak jakby nie patrzeć, to nie chciało im się tego przełamywać, bo windows był łatwiejszy i miał więcej ofiar do zaoferowania.
@Miszczu_wszystkiego: Bzdura, na wysokości XP to linuksy były już używalne dla desktopów.