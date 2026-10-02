Nie żebym coś ale serio co ci ludzie robią że prąd to 10% ich pensji?!



Ja mieszkam z żoną w bliźniaku, nie mamy żadnej fotowoltaiki ani magazynu energii, chodzą dwa komputery prawie non-stop (oboje pracujemy z domu) i zużywamy ~220kWh miesięcznie i płacimy za to te ~290 zł/msc co stanowi jakieś ~3% naszego budżetu co i tak uważam że to dużo, ale 10%?!



Chyba że aż takie jest bogactwo w kraju i Pokaż całość