Co trzeci Polak obawia się, że nie będzie w stanie zapłacić rachunku za prąd
34 proc. Polaków spodziewa się problemów z opłacaniem rachunków za energię w ciągu najbliższych 12 miesięcy - podaje EY. 21 proc. konsumentów przeznacza na energię ponad jedną dziesiątą swoich dochodów. 74 proc. Polaków deklaruje, że już robi wszystko, co może, aby ograniczyć wydatki na energię.Skarbiec_Biz
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Komentarze (37)
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Albo wyłącz grzanie jacuzzi ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Ja mieszkam z żoną w bliźniaku, nie mamy żadnej fotowoltaiki ani magazynu energii, chodzą dwa komputery prawie non-stop (oboje pracujemy z domu) i zużywamy ~220kWh miesięcznie i płacimy za to te ~290 zł/msc co stanowi jakieś ~3% naszego budżetu co i tak uważam że to dużo, ale 10%?!
Chyba że aż takie jest bogactwo w kraju i