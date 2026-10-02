Koniec taniej elektroniki. W sklepach podwyżki o kilkaset złotych
Z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, sklepy po cichu podnosiły ceny elektroniki. I nie mówimy tu o żadnych drobnych korektach. Ceny niektórych produktów poszły w górę nawet o kilka tysięcy złotych.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (25)
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Chyba przegapiłem jej początek.
w przeliczeniu do inflacji.
Największy problem jest taki, że 5090 nie ma na rynku. Za to 5080 mają "normalne" ceny typu 7-8k