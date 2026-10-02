tak z 20 lat temu... tak wiem że to spory szmat czasu ale naprawdę topka zestawu komputerowego tzw składaka z najlepszą kartą graficzną kosztowała max 6 - 7 tyś i to był mega full wypas zestaw... przy zarobkach pewnie na poziomie 1,5 lub 2K miesięcznie (można poprawić mnie jeśli się mylę) dziś sama topka grafika 5090 kosztuje ok 30 tyś zaś zestaw komputerowy tzw sama skrzynka z 5090 potrafi podejść pod 50 Pokaż całość