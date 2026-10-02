Zbudował komorę tortur AI. Miłośnikom sztucznej inteligencji aż styki przepaliło
Deweloper stworzył komorę tortur AI, aby przetestować, jak lokalne modele AI reagują na symulowany stres i nagle okazało się, że pełno jest osób twierdzących, że AI faktycznie cierpi. Pojawiły się apele do GitHuba, a programista został nazwany sadystą, a nawet podczłowiekiem. Pojawiły się też groźbyjestemjakijestem1212
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Komentarze (55)
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"znęcanie się" nad komputerem - sadyzm
zabicie dziecka nienarodzonego - ochrona zdrowia
Świat stanął na głowie.
@Majkel2008: xDDDDDDDDD
@kapelutek_z_kociej_siersci: Na pewno jak boli głowa to warto sobie młotkiem przypieprzyć w kolano ..ból głowy mija
@majorponury: AI nie ma świadomości tak samo jak ty - to tylko złudzenie i halucynacja
Każdy kto używa komputera to prawacka, republikańska
superinteligencja, dla niektórych narzędzie ai, to mitologiczna fala.
Ja w poprzednim wcieleniu byłem kamieniem zanim mnie hitrelowaska machina nie zmieliła na bunkier. I potwierdzam kamienie mają duszę!!!
A wiem to dlatego, ze bardzo dobrze mi pod ziemią w piwnicy. W ciemności i ciszy. #heheszki