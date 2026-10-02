Akurat takie badania powinny zostać przeprowadzone, bo odpowiedziałyby na kilka pytań nt. tego do czego zdolne jest AI w sytuacji "stresowej". Czy zabije dziecko, czy staruszkę? Czy wjedzie w drzewo i zabije rodzinę, czy w inny pojazd? Są mocne przesłanki żeby robić takie testy. A ci którzy twierdzą że AI ma świadomość... powinni jak najszybciej udać się do specjalisty.