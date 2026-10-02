Z 228 mln do 3,5 mld zł. Rząd podnosi opłatę, a zapłacą odbiorcy
Projekt podnosi dziesięciokrotnie opłatę koncesyjną dla firm energetycznych i znosi limit 2,5 mln zł rocznie.zweryfikujkonto
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Projekt podnosi dziesięciokrotnie opłatę koncesyjną dla firm energetycznych i znosi limit 2,5 mln zł rocznie.zweryfikujkonto
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Komentarze (18)
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Polska=Trup.
500+ i 14. emerytura i zdziwienie, że coś innego poszło w górę :)
W pełni rozumiem decyzję.
Czy się martwię? Już nie :)
(Chociaż wiem, że to dla budżetu jest złe)