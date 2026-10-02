Za koncesje poniżej 5MW to bym jaja urwał. Co do rozbijania wystarczy zastosować ustawę o koncentracji kapitału i rozliczać holding. Natomiast zniesienie limitu to dobry ruch, bo on w gruncie rzeczy promuje duzych monopolistów. Jak taki Tauron czy PGE ma 4 mld przychodu z działalności koncesjonowanej i ma zapłacić 2,5mln vs Foton Energy który ma 10mln przychodów i też ma zapłacić 2,5mln zł to jakby różna skala. Zatem to akurat uważam za Pokaż całość