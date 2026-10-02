Przerażająca patologia egzaminatorów. Kulisy oblanych egzaminów na prawo jazdy
Egzaminatorzy na prawo jazdy często bezpodstawnie oblewają kursantów. Jeden z nich dał wynik negatywny, bo schował kluczyk w kieszeni.AndrzejInstruktor
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Komentarze (75)
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Na studiach niekiedy też mają kwoty ludzi do uwalenia by płacili za powtarzanie przedmiotu, trudno to udowodnić
Może trzeba też j---ć karami finansowymi za rażące uchybienia w egzaminowaniu? Nie znam doskonałego rozwiązania niestety. Pytanie czy w innych krajach
Art. 2 pkt 21 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustąpienie pierwszeństwa to:
„(...) powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić (...) pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku”.
Po latach podszedłem jeszcze raz w wieku 27 lat, przed egzaminem 15h jazd doszkalających i zdałem bez problemu. Z wiekiem jednak przychodzi mądrośc i wewnętnrzy spokój. I wcale się tego nie wstydze że zdałem za 8 razem. 7 lat przerwy miedzy ostatnim egzaminem a tym co zdałem.
kolejna kasta której nikt nie chce ruszyć