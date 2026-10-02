System w którym ciało egzaminujące (a więc mogące uwalać) ma wpływ na ilość poprawek, a jego przychody zależą od ilości poprawek, jak ma dobrze działać? W tym kraju nie da się spuścić złotówki z oka, żeby nie rozkradli połowy w 5 minut, a my oczekujemy że będzie dobrze działać organizacja która jest państwem w państwie?



Na studiach niekiedy też mają kwoty ludzi do uwalenia by płacili za powtarzanie przedmiotu, trudno to udowodnić Pokaż całość