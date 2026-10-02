"Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że 28 września 2026 r. stwierdziliśmy naruszenie ochrony danych osobowych w serwisie Fakturownia.pl („Fakturownia”). Osoba nieuprawniona włamała się do naszych systemów i skopiowała dużą część bazy danych, w tym danych z Państwa konta.

Naruszenie obejmuje:

(a) Państwa dane osobowe, których administratorem jest Fakturownia - dane konta i jego użytkowników;(b) dane osobowe Państwa kontrahentów i innych osób, które powierzyli Państwo Fakturowni do przetwarzania jako ich administrator - m.in. dane z faktur, kontrahentów i płatności. [...]"