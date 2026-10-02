https://fakturownia.pl/incydent
"Szanowni Państwo,
z przykrością informujemy, że 28 września 2026 r. stwierdziliśmy naruszenie ochrony danych osobowych w serwisie Fakturownia.pl („Fakturownia”). Osoba nieuprawniona włamała się do naszych systemów i skopiowała dużą część bazy danych, w tym danych z Państwa konta.
Naruszenie obejmuje:
(a) Państwa dane osobowe, których administratorem jest Fakturownia - dane konta i jego użytkowników;(b) dane osobowe Państwa kontrahentów i innych osób, które powierzyli Państwo Fakturowni do przetwarzania jako ich administrator - m.in. dane z faktur, kontrahentów i płatności. [...]"
Nie ma to jak pyszny mail do porannej kawki. Wszystkie możliwe dane wyciekły.
#fakturownia #wyciek #rodo #iodo #wojna #gm
Komentarze (16)
najlepsze
Ja musiałem składać wyjaśnienia na policji bo się okazało iż ktoś okradał ludzi na olx na moje dane (nigdy tam konta nie miałem)
https://podatki-arch.mf.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
podajesz NIP 7792308851
Pozostałe dane również wcale nie muszą podlegać ochronie czy to na mocy RODO czy na mocy innych ustaw, postanowień czy